В Калининграде продавец веломагазина присвоил и пропил недельную выручку

СЕГОДНЯ 12:02 2018-10-03T12:03:10+03:00

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Сводя дебет с кредитом, директор одного из велосипедных магазинов в Калининграде вдруг обнаружил недостачу 65 тысяч рублей. Рассудив, что опасной тенденции хода давать нельзя, бизнесмен отправился в полицию писать заявление.

Преступление в итоге раскрыли скромные участковые уполномоченные, которые установили, что недельную выручку предприятия в конце сентября присвоил 32-летний продавец. Подозреваемый довольно быстро «раскололся» и сообщил, что деньги он потратил на покупку… нет, не модернового велосипеда, а самых обыкновенных спиртных напитков.

Растратчику-пропойце грозит наказание в виде двух лет лишения свободы, Ну а из магазина его наверняка уже уволили.