2018-10-03T12:12:12+03:00
Общество

Приставы: Завод «БРАВО БВР» в поселке Прибрежный продолжает незаконно работать

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Служба судебных приставов
Изменить размер текста:

Завод «БРАВО БВР» в поселке Прибрежный продолжает работать, несмотря на решение суда. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Сотрудники ведомства провели внезапную проверку и обнаружили на предприятии вновь установленные рабочие печи по переплавке металла в разогретом состоянии, а также их продукцию - горячие слитки. Также слитки были обнаружены в грузовом автомобиле, находящемся на территории предприятия.

Охрана предприятия отказалась пропустить на территорию приставов, поэтому пришлось вызывать группу быстрого реагирования ФССП России по Калининградской области, которая обеспечила беспрепятственный проход на территорию. На старшего охранника завели административное дело за воспрепятствование законной деятельности должностного лица.

Кроме этого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за неисполнение решения суда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде почти 200 дольщиков получат своих квартиры после двух лет ожидания
В Калининграде «Боинг» не смог приземлиться из-за выбежавшей на полосу лисы
В Калининграде одели бабушку-хомлина
Назначен новый руководитель управления ФСИН по Калининградской области
На пересечении ул. Пушкина и пр. Победы в Калининграде запретят парковаться
Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти 27-летней калининградки в БСМП
В Калининграде сбили троих пешеходов
В аварии с мотоциклистом на ул. Фрунзе пострадал годовалый ребенок
В Правдинском районе в ДТП погибла 17-летняя девушка
В Гусеве срочник пытался купить звание за 1,5 тыс рублей
МЧС: Штормовое предупреждение в Калининградской области будет действовать до конца дня
Молодая калининградка совершила кражу со взломом
28 октября назначен дополнительный поезд Калининград-Адлер
Калининградца оштрафовали на 300 тысяч рублей за дачу взятки сотруднику УФСИН
Под Калининградом двое воров-верхолазов обворовали квартиру
В Калининграде продавец веломагазина присвоил и пропил недельную выручку
В Калининград в ноябре привезут мощи святителя Луки из Крыма
Стало только хуже: Отремонтированную улицу Пролетарскую сразу затопило
В Калининграде на улице Карла Маркса дерево упало на автомобиль
Четыре улицы в Калининграде остались без электричества
В Балтийске из-за штормового предупреждения отменили занятия в первую смену
В Калининграде пять семей обманутых дольщиков получили квартиры
Доставай весла: Калининградцы жалуются на затопленные дороги после дождя
Калининградская «Балтика» попросила болельщиков о поддержке