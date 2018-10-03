Приставы: Завод «БРАВО БВР» в поселке Прибрежный продолжает незаконно работать

СЕГОДНЯ 12:11 2018-10-03T12:12:12+03:00

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Завод «БРАВО БВР» в поселке Прибрежный продолжает работать, несмотря на решение суда. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Сотрудники ведомства провели внезапную проверку и обнаружили на предприятии вновь установленные рабочие печи по переплавке металла в разогретом состоянии, а также их продукцию - горячие слитки. Также слитки были обнаружены в грузовом автомобиле, находящемся на территории предприятия.

Охрана предприятия отказалась пропустить на территорию приставов, поэтому пришлось вызывать группу быстрого реагирования ФССП России по Калининградской области, которая обеспечила беспрепятственный проход на территорию. На старшего охранника завели административное дело за воспрепятствование законной деятельности должностного лица.

Кроме этого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за неисполнение решения суда.