2018-10-03T12:15:36+03:00
Происшествия

Под Калининградом двое воров-верхолазов обворовали квартиру

Продукты и телевизор преступники спустили из окна на той же веревке, с помощью которой проникли в жилище
Игорь ОРЕХОВ
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В поселке Лужки Озерского района была совершена квартирная кража. Причем воры проявили немалую изобретательность и упорство. Привязав веревку к балке на чердаке двухэтажного дома, один из преступников спустился под крышу и влез в квартиру, окно которой было приоткрыто, а хозяин отсутствовал. Подельник все это время страховал отважного верхолаза.

В квартире налетчик разжился продуктами, которые из окна спустил на землю при помощи все той же веревки. А потом, немного подумав, уже проверенным способом переправил вниз и хозяйский телевизор.

К тому моменту, когда преступников повязали оперативники угрозыска, 27-ми и 37-летний местные жители успели похищенный телек продать, на выручку накупить спиртного, которое немедленно и употребили под ворованную провизию. И теперь сытые и пьяные, с чувством исполненного долга ожидают суда по уголовному делу о краже с незаконным проникновением в жилище.

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