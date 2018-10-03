Калининградца оштрафовали на 300 тысяч рублей за дачу взятки сотруднику УФСИН
.Фото: Александр Подгорчук
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Калининградец получил условный срок и крупный штраф за дачу взятки сотруднику УФСИН. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
За 30 тысяч рублей мужчина попросил сотрудника УФСИН не переводить его знакомого из колонии-поселения в Калининградской области в колонию Санкт-Петербурге. При передаче денег его задержали сотрудники правоохранительных органов.
Центральный районный суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно и оштрафовал на 300 тысяч рублей.