Молодая калининградка совершила кражу со взломом

СЕГОДНЯ 12:41 2018-10-03T12:41:57+03:00

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В Правдинском районе жертвой воровского налета стал один из местных жителей.

Мужчина отсутствовал дома, там оставалась только его мать, когда во входную дверь позвонили. На пороге стояла 20-летняя гостья, которую хозяйка жилища хорошо знала – до недавнего времени девица числилась сожительницей ее сына. Поэтому она была свободно допущена в помещение, но как только осталась одна, при помощи обыкновенных ножниц и отвертки смогла отжать дверь в комнату бывшего гражданского мужа, где разжилась 13 тысячами рублей.

После того как о визите дамы узнал ее экс-приятель и обратился в полицию, сотрудники угрозыска установили местонахождение подозреваемой. Гражданка созналась в краже, добавив, что деньги успела истратить в ходе шоп-тура по местным магазинам одежды.

Жаль, но, вероятно, ближайшие несколько лет девушке придется одеваться в казенное платье, а приобретенные вещички за это время, конечно, выйдут из моды.