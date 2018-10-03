МЧС: Штормовое предупреждение в Калининградской области будет действовать до конца дня
.Фото: Александр Подгорчук
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На территории Калининградской области продолжают действовать штормовые предупреждения. Об этом сообащет пресс-служба МЧС.
По данным синоптиков, усиление западного, северо-западного ветра до 25 м/с. сохранится в регионе до конца дня.
- Рекомендуем в период усиления ветра не пользоваться личным автотранспортом, не парковать его, а также не находиться самим вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий, - отметили в пресс-службе МЧС.