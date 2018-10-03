В Гусеве срочник пытался купить звание за 1,5 тыс рублей

СЕГОДНЯ 13:26 2018-10-03T13:26:55+03:00

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Калининградский гарнизонный суд признал виновным рядового в покушении на дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба Военно-следственного управления СК по Балтфлоту.

Военнослужащий по призыву проходил службу в воинской части в Гусеве. Там ему сообщили, что 1,5 тыс рублей можно получить звание младшего сержанта.

Деньги срочник передал через своего сослуживца, однако тот присвоил их себе. Суд оштрафовал его на 7 тысяч рублей.