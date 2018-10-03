2018-10-03T13:39:23+03:00
Происшествия

В аварии с мотоциклистом на ул. Фрунзе пострадал годовалый ребенок

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Сергеев
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В результате аварии с участием мотоцикла и легкового автомобиля на улице Фрунзе пострадали два человека. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Как ранее писала «Комсомолка», ДТП произошло накануне около 12 часов дня. Водитель «Форда» при повороте налево во двор дома не уступил дорогу мотоциклу.

В результате столкновения травмы получил водитель мотоцикла и находившийся в машине годовалый ребенок.

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