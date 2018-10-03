В Калининграде сбили троих пешеходов

СЕГОДНЯ 13:47 2018-10-03T13:47:35+03:00

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За сутки в Калининградской области в авариях пострадали три пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На улице Киевской в Калининграде водитель «Мерседеса» сбил на пешеходном переходе 49-летнего пешехода. В результате наезда женщина получила травмы.

На улице К. Маркса водитель БМВ решил не останавливаться перед пешеходным переходом и сбил 13-летнюю девочку. В результате наезда она получила телесные повреждения.

В Советске на улице Калининградское шоссе водитель «Фольксвагена» сбил 15-летнего подростка, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате наезда подросток получил травмы.