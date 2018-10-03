Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти 27-летней калининградки в БСМП

СЕГОДНЯ 14:28 2018-10-03T14:28:30+03:00

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Следственное управление СК по Калининградской области возбудило уголовное дело после смерти 27-летней женщины в БСМП. Об этом сообащет пресс-служба ведомства.

Калининградка Марина Ефимова умерла в Больнице скорой медицинской помощи Калининграда 12 сентября. Официальная причина - инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий. Но потерявший супругу Иван Ефимов уверен: его жену можно было спасти.

Впервые к врачам Ефимовы обратились еще 25 августа, когда Марина почувствовала боль в левом боку, но медики не нашли «ничего серьезного» и отпустили домой. А в ночь на 29 августа девушке стало так плохо, что ее пришлось ввести в искусственную кому, из которой она уже не вышла.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг ненадлежащего качества, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, изымается медицинская документация, допрашиваются свидетели, будет назначен ряд судебных экспертиз, которые позволят установить имелась ли причинная связь между действиями медицинского персонала и наступлением смерти калининградки. После выполнения комплекса следственных действий будет решен вопрос о предъявлении обвинения надлежащему лицу, - отметили в пресс-службе СК.