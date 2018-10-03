На пересечении ул. Пушкина и пр. Победы в Калининграде запретят парковаться
.Фото: мэрия Калининграда
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В октябре на пересечении ул. Пушкина и пр. Победы в Калининграде будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Запрет на парковку вводится с 24 октября для обеспечения проезда спецтехники на строительную площадку.
Власти просят водителей быть внимательнее и обращать внимание на новые знаки.