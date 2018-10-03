Назначен новый руководитель управления ФСИН по Калининградской области

СЕГОДНЯ 14:36 2018-10-03T14:37:20+03:00

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Назначен новый руководитель Управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Калининградской области. Им стал полковник внутренней службы Алексей Чириков.

На должность начальника калининградского УФСИН Алексей Чириков назначен 27 сентября Приказом ФСИН России. До этого он руководил УФСИН России по Республике Алтай.

С 1996 годаЧириков проходил службу на различных должностях в уголовно-исполнительной системе.