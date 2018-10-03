2018-10-03T14:37:20+03:00
Общество

Назначен новый руководитель управления ФСИН по Калининградской области

Виктор Сергеев
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Алексей ЧириковАлексей ЧириковФото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Назначен новый руководитель Управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Калининградской области. Им стал полковник внутренней службы Алексей Чириков.

На должность начальника калининградского УФСИН Алексей Чириков назначен 27 сентября Приказом ФСИН России. До этого он руководил УФСИН России по Республике Алтай.

С 1996 годаЧириков проходил службу на различных должностях в уголовно-исполнительной системе.

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