2018-10-03T15:37:21+03:00
Общество

В Калининграде одели бабушку-хомлина

Неизвестные укутали фигурку в шерстяной платок
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Фигурка бабушки-хомлина (от англ. слова home., по аналогии с домовым), которую установили 27 сентября в Калининграде у Музея янтаря, теперь укутана в шерстяной платок. Кто-то из калининградцев таким образом решил позаботиться о сказочном персонаже. Автор хомлинов художница по янтарю Наталья Шевченко сообщила «Комсомолке», что не знает, кто повязал бабушке платок.

- Очень милая и трогательная идея. Нам нравится! – прокомментировала Наталья и отметила что скоро в социальных сетях разместит пост, посвященный поиску того, кто надел на скульптурку платок. – Мы хотим отыскать этого человека и поощрить его подарком за такую инициативу.

Кроме того, возле хомлина начали оставлять монетки. Новая городская традиция?

По задумке авторов, хомлины создают уникальные изделия из янтаря. Они - совершенно добрые существа, похожие на домовых, живут тысячелетиями благодаря силе янтаря.

Ранее фигурка хомлина появилась на Медовом мосту у Кафедрального собора.

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