В Калининграде «Боинг» не смог приземлиться из-за выбежавшей на полосу лисы

СЕГОДНЯ 16:07 2018-10-03T16:12:40+03:00

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Как сообщают очевидцы, инцидент произошел во вторник вечером в калининградском аэропорту «Храброво». В тот момент, когда на посадку заходил «Боинг», на взлетно-посадочную полосу выбежала лиса. Пилот принял решение уйти на второй круг, после чего лайнер благополучно приземлился.

В «Храброво» «Комсомолке» информацию не подтвердили, но и не опровергли.

- Мы не комментируем эту информацию. Мы вчера и сегодня работаем в штатном режиме, - сказала помощник директора аэропорта «Храброво» по связям с общественностью Наталья Грицун.

Напомним, что похожий случай имел место в апреле прошло года. Тогда на взлетку выбежала косуля, из-за чего самолет также ушел на второй круг, после чего совершил посадку.