Алексей Ягудин о допинговом скандале: Нужно не идти танками и ракетами вперед, а принять определенные обвинения

СЕГОДНЯ 16:53 2018-10-03T16:53:54+03:00

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В среду 3 октября в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» знаменитый фигурист и олимпийский чемпион Алексей Ягудин, отвечая на вопрос ведущей о репутации российского спорта после допингового скандала, заявил:

- Я хочу поздравить, во-первых, российский спорт. Совсем недавно РУСАДА восстановили правах, и теперь, может быть, у наших спортсменов появится возможность выступать не под нейтральным флагом, а реально под нашим российским. Но, как говорил мой самый любимый тренер Татьяна Анатольевна Тарасова: «Ищи причину в себе». Можно валить все на какие-то иностранные заговоры, говорить, что нас ненавидят и пытаются придумать. Ну, зачем мы обманываем себя? Допинг был, есть и будет в спорте в большей или меньшей степени. Раз такое началось, значит, в любом случае, мы виноваты. Нет кристально чистых спортсменов, просто, видать, мы перешли где-то определенные рамки, но я рад, что были сделаны определенные выводы. Сейчас министром спорта является Павел Колобков, и я с ним недавно разговаривал на эту тему. Самое главное – мы уже выполнили ряд условий, и не нужно бойкотировать олимпиаду. Это говорят те люди, которые вообще ничего не понимают, что такое для человека, который занимается спортом, спортивная жизнь и участие в Олимпийских играх. Не нужно идти танками и ракетами вперед, нужно просто сесть, нормально обсудить и порой принять определенные обвинения.