2018-10-03T17:09:23+03:00
Общество

В Калининграде начался суд по уголовному делу генерала Косенкова, обвиняемого в покушении на убийство

Ольга Гончарова
Поделиться:
Борис Косенков.Борис Косенков.Фото: Эдуард Молчанов
Изменить размер текста:

Сегодня в суде Московского района Калининграда начался процесс по беспрецедентному уголовному делу. Генерал-майору Борису Косенкову, бывшему председателю областного совета ветеранов в июне этого года было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ - покушение на убийство. Судебное следствие обещает быть довольно интригующим.

Напомним, 10 октября 2017 года в Калининграде в квартире дома на Южном бульваре при странных обстоятельствах скончался тесть подсудимого, который жил под одной крышей с Косенковым. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть носила криминальный характер. Подозрение сразу пало на Бориса Косенкова, который был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». На следственном эксперименте Борис Косенков показал, как сдавил несчастному шею рукой. До января этого года подследственный был под домашним арестом. В ходе следствия, обвиняемый изменил позицию, вины не признавал. Надо отметить, что и следственные органы по объективным причинам обвинение переквалифицировали статью на покушение на убийство.

Потерпевшей стороной признана дочь погибшего Ирина Александровна Косенкова, третья жена генерала. А дочь обвиняемого Ирина Борисовна Косенкова, бывший следователь и адвокат, все это время активно занимается защитой своего отца и уверена в его невиновности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из 100 кг шоколада, причитавшихся за золотую медаль Олимпиады, Алексей Ягудин получил только 10
Алексей Ягудин: Для меня самыми противными предметами в школе были Русский язык и Литература
МЧС: Уровень воды в реке Преголя упал
Ягудин: Золотая медаль уже не лучшее событие в моей жизни
Наталья Ищенко: На Универсиаду-2019 могут поехать керлингистки из Калининграда
Администрацию Краснознаменска возглавил Дмитрий Чубарев
Калининградка незаконно спилила сразу семь деревьев
Калининградца жестоко избили и ограбили в катакомбах
Алексей Ягудин объяснил, почему к российской сборной придирается Всемирное антидопинговое агентство
СКР: обнаруженный в мусорном баке под Калининградом младенец был задушен
Алексей Ягудин о допинговом скандале: Нужно не идти танками и ракетами вперед, а принять определенные обвинения
В Калининграде почти 200 дольщиков получат своих квартиры после двух лет ожидания
В Калининграде «Боинг» не смог приземлиться из-за выбежавшей на полосу лисы
В Калининграде одели бабушку-хомлина
Назначен новый руководитель управления ФСИН по Калининградской области
На пересечении ул. Пушкина и пр. Победы в Калининграде запретят парковаться