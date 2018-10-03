В Калининграде начался суд по уголовному делу генерала Косенкова, обвиняемого в покушении на убийство

СЕГОДНЯ 17:08 2018-10-03T17:09:23+03:00

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Сегодня в суде Московского района Калининграда начался процесс по беспрецедентному уголовному делу. Генерал-майору Борису Косенкову, бывшему председателю областного совета ветеранов в июне этого года было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ - покушение на убийство. Судебное следствие обещает быть довольно интригующим.

Напомним, 10 октября 2017 года в Калининграде в квартире дома на Южном бульваре при странных обстоятельствах скончался тесть подсудимого, который жил под одной крышей с Косенковым. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть носила криминальный характер. Подозрение сразу пало на Бориса Косенкова, который был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». На следственном эксперименте Борис Косенков показал, как сдавил несчастному шею рукой. До января этого года подследственный был под домашним арестом. В ходе следствия, обвиняемый изменил позицию, вины не признавал. Надо отметить, что и следственные органы по объективным причинам обвинение переквалифицировали статью на покушение на убийство.

Потерпевшей стороной признана дочь погибшего Ирина Александровна Косенкова, третья жена генерала. А дочь обвиняемого Ирина Борисовна Косенкова, бывший следователь и адвокат, все это время активно занимается защитой своего отца и уверена в его невиновности.