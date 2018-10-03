2018-10-03T17:16:24+03:00
Происшествия

СКР: обнаруженный в мусорном баке под Калининградом младенец был задушен

В отношении матери новорожденного ребенка возбуждено уголовное дело, женщине грозит лишение свободы
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В региональном Управлении СКР сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении 36-летней жительницы Гвардейска. Женщина подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка.

Напомним, 30 сентября в Полесском районе на одной из помоек было обнаружено детское тело, завернутое в полиэтиленовый пакет. Полиции довольно быстро удалось установить мать новорожденного: она приехала в гости к подруге и родила у нее на дому, обойдясь без медицинской помощи. Как уверяла роженица, ребенок появился на свет уже мертвым, поэтому она и выбросила его в ближайший контейнер для бытовых отходов.

Однако результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что все происходило совсем не так, как рассказывала женщина.

-- В связи с тем, что беременность для нее была нежелательной, сразу после родов гражданка завернула малыша в тряпки, перекрыв доступ кислорода, а затем в полиэтиленовый пакет, и выбросила сверток в мусорный контейнер, - уточнила официальный представитель регионального УСКР Наталья Гацко. - Смерть ребенка наступила спустя непродолжительное время после родов от асфиксии в результате закрытия дыхательных путей.

Санкции статьи 106 УК РФ, которую инкриминируют обвиняемой, предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из 100 кг шоколада, причитавшихся за золотую медаль Олимпиады, Алексей Ягудин получил только 10
Алексей Ягудин: Для меня самыми противными предметами в школе были Русский язык и Литература
МЧС: Уровень воды в реке Преголя упал
Ягудин: Золотая медаль уже не лучшее событие в моей жизни
Наталья Ищенко: На Универсиаду-2019 могут поехать керлингистки из Калининграда
Администрацию Краснознаменска возглавил Дмитрий Чубарев
Калининградка незаконно спилила сразу семь деревьев
Калининградца жестоко избили и ограбили в катакомбах
Алексей Ягудин объяснил, почему к российской сборной придирается Всемирное антидопинговое агентство
В Калининграде начался суд по уголовному делу генерала Косенкова, обвиняемого в покушении на убийство
Алексей Ягудин о допинговом скандале: Нужно не идти танками и ракетами вперед, а принять определенные обвинения
В Калининграде почти 200 дольщиков получат своих квартиры после двух лет ожидания
В Калининграде «Боинг» не смог приземлиться из-за выбежавшей на полосу лисы
В Калининграде одели бабушку-хомлина
Назначен новый руководитель управления ФСИН по Калининградской области
На пересечении ул. Пушкина и пр. Победы в Калининграде запретят парковаться