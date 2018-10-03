СКР: обнаруженный в мусорном баке под Калининградом младенец был задушен

СЕГОДНЯ 17:14 2018-10-03T17:16:24+03:00

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В региональном Управлении СКР сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении 36-летней жительницы Гвардейска. Женщина подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка.

Напомним, 30 сентября в Полесском районе на одной из помоек было обнаружено детское тело, завернутое в полиэтиленовый пакет. Полиции довольно быстро удалось установить мать новорожденного: она приехала в гости к подруге и родила у нее на дому, обойдясь без медицинской помощи. Как уверяла роженица, ребенок появился на свет уже мертвым, поэтому она и выбросила его в ближайший контейнер для бытовых отходов.

Однако результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что все происходило совсем не так, как рассказывала женщина.

-- В связи с тем, что беременность для нее была нежелательной, сразу после родов гражданка завернула малыша в тряпки, перекрыв доступ кислорода, а затем в полиэтиленовый пакет, и выбросила сверток в мусорный контейнер, - уточнила официальный представитель регионального УСКР Наталья Гацко. - Смерть ребенка наступила спустя непродолжительное время после родов от асфиксии в результате закрытия дыхательных путей.

Санкции статьи 106 УК РФ, которую инкриминируют обвиняемой, предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.