Алексей Ягудин объяснил, почему к российской сборной придирается Всемирное антидопинговое агентство

СЕГОДНЯ 17:20 2018-10-03T17:20:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду 3 октября в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» знаменитый фигурист и олимпийский чемпион Алексей Ягудин объяснил, почему к российской олимпийской сборной так много претензий от мирового сообщества, в том числе от Всемирного антидопингового агентства. Начал спортсмен издалека:

- Уходя от одного тренера к Татьяне Анатольевне, мне президент федерации фигурного катания напрямую сказал: «Ты не выиграешь, Алексей, больше ни одного турнира, если ты к ней уйдешь», - рассказал Ягудин. - Я принял этот удар на себя, эту авантюру, а Татьяна Анатольевна мне сказала: «Леша, теперь надо не то что на три головы, а на десять голов выше, чтобы не было сомнений в твоей победе». Что интересно, я не выиграл ни одного турнира голосом российского судьи. Это не плачь, не какая-то зависть к чему-то и обида. Я человек, который вообще никогда ни на что не обижается, я спокойно смотрю на этот мир, снимая розовые очки. А наших спортсменов почему порой так, может быть, не любят, потому что мы выигрываем. А кому нравится сильная страна с сильными спортсменами? Мы даем повод, - намекнул Ягудин на расследование ВАДА, - и они за него берутся. Друзья, просто не надо давать повод.