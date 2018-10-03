2018-10-03T17:27:13+03:00
Происшествия

Калининградца жестоко избили и ограбили в катакомбах

Нападение совершили двое жителей Зеленоградска, польстившиеся на мобильник и серебряную цепочку жертвы
Игорь ОРЕХОВ
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Январским вечером прошлого года в катакомбах, расположенные в парке Зеленоградска, пересеклись пути двух молодых людей и другого посетителя. Последнего ослепили фонариком и стали избивать. Один из грабителей отобрал у жертвы мобильный телефон, другой обшарил карманы и выудил оттуда портмоне (денег там, впрочем. Было всего три тысячи рублей), а также сорвал с шеи серебряную цепочку. Оставив, наконец, потерпевшего, преступники скрылись, но ненадолго – вскоре обоих задержала полиция.

- Один из подсудимых так и не признал своей вины в совершенном преступлении, а вот другой ее не отрицал, - рассказали в пресс-службе Зеленоградского районного суда. – В итоге действия граждан были квалифицированы как разбой и грабеж.

С учетом роли каждого, суд назначил преступникам наказание: один из них проведет в исправительной колонии общего режима три года, другой, ранее уже судимый – на шесть месяцев больше. Кроме того, осужденным предстоит выплатить потерпевшему 45 тысяч рублей в счет возмещения причиненного морального вреда.

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