2018-10-03T17:37:49+03:00
Происшествия

Калининградка незаконно спилила сразу семь деревьев

Женщина утверждает, что занималась заготовкой дров по заказу
Игорь ОРЕХОВ
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Заслышав виз пилы и топор дровосека, раздававшийся на улице Синявина в Балтийске, тамошние жители поспешили поставить в известность о происходящем полицию. Правоохранители выдвинулись по указанному адресу и обнаружили семь свежеповаленных кленов и сосен. Причиненный ущерб специалисты оценили в 182 тысячи рублей.

Незаконного порубщика «вычислили» участковые уполномоченные. Точнее, порубщицу, ибо оказалось, что заготовкой дров занималась 38-летняя горожанка. На допросе она призналась в содеянном, уточнив, что действовала в интересах третьего лица, решив не утруждать себя получением порубочных билетов.

Исполнительнице грозит до семи лет «зоны». О личности заказчика пока ничего не сообщается.

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