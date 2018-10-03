Администрацию Краснознаменска возглавил Дмитрий Чубарев
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Победителем конкурса на должность главы администрации Краснознаменского городского округа стал Дмитрий Чубарев. Об этом сообащет министерство по муниципальному развитию и внутренней политике.
Заседании конкурсной комиссии состоялось во вторник, 2 октября. Чубарев ранее состоял в муниципальном резерве управленческих кадров и прошел курсы повышения квалификации.
Отметим, что в конце сентября новых сити-менеджеров выбрали в Ладушкине и Славске. Ими стали Антон Ткаченко и Эдуард Кондратов.