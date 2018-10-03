Наталья Ищенко: На Универсиаду-2019 могут поехать керлингистки из Калининграда

СЕГОДНЯ 18:25 2018-10-03T18:25:47+03:00

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В Калининграде в среду 3 октября прошел этап Эстафеты огня Всемирной зимней универсиады-2019, которая пройдет в марте в Красноярске. Участники соревнований разыграют 76 комплектов медалей в 11 видах спорта. Кто же выступит в Красноярске от Калининграда?

- Отборы будут проходить позже. Имеют возможность попасть в сборную команду России наши девушки-кёрлингистки. Зимние виды спорта у нас развиваются совсем недолго, последние семь лет. Наши девушки из керлинга Юлия Гузиева и Юлия Портунова показывают высокие результаты, они участницы зимней Олимпиады и призерки чемпионата мира. Уверена, они могут побороться за места в сборной, - сказала министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко и отметила, что с удовольствием посетит Красноярск, если калининградские спортсмены попадут на Универсиаду.