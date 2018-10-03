2018-10-03T18:25:47+03:00
Спорт

Наталья Ищенко: На Универсиаду-2019 могут поехать керлингистки из Калининграда

Юлия Гузиева и Юлия Портунова могут побороться за места в сборной России
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Наталья Ищенко.Наталья Ищенко.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В Калининграде в среду 3 октября прошел этап Эстафеты огня Всемирной зимней универсиады-2019, которая пройдет в марте в Красноярске. Участники соревнований разыграют 76 комплектов медалей в 11 видах спорта. Кто же выступит в Красноярске от Калининграда?

- Отборы будут проходить позже. Имеют возможность попасть в сборную команду России наши девушки-кёрлингистки. Зимние виды спорта у нас развиваются совсем недолго, последние семь лет. Наши девушки из керлинга Юлия Гузиева и Юлия Портунова показывают высокие результаты, они участницы зимней Олимпиады и призерки чемпионата мира. Уверена, они могут побороться за места в сборной, - сказала министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко и отметила, что с удовольствием посетит Красноярск, если калининградские спортсмены попадут на Универсиаду.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из 100 кг шоколада, причитавшихся за золотую медаль Олимпиады, Алексей Ягудин получил только 10
Алексей Ягудин: Для меня самыми противными предметами в школе были Русский язык и Литература
МЧС: Уровень воды в реке Преголя упал
Ягудин: Золотая медаль уже не лучшее событие в моей жизни
Администрацию Краснознаменска возглавил Дмитрий Чубарев
Калининградка незаконно спилила сразу семь деревьев
Калининградца жестоко избили и ограбили в катакомбах
Алексей Ягудин объяснил, почему к российской сборной придирается Всемирное антидопинговое агентство
СКР: обнаруженный в мусорном баке под Калининградом младенец был задушен
В Калининграде начался суд по уголовному делу генерала Косенкова, обвиняемого в покушении на убийство
Алексей Ягудин о допинговом скандале: Нужно не идти танками и ракетами вперед, а принять определенные обвинения
В Калининграде почти 200 дольщиков получат своих квартиры после двух лет ожидания
В Калининграде «Боинг» не смог приземлиться из-за выбежавшей на полосу лисы
В Калининграде одели бабушку-хомлина
Назначен новый руководитель управления ФСИН по Калининградской области
На пересечении ул. Пушкина и пр. Победы в Калининграде запретят парковаться