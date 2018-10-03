Ягудин: Золотая медаль уже не лучшее событие в моей жизни

СЕГОДНЯ 18:27 2018-10-03T18:28:07+03:00

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В среду 3 октября в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» знаменитый фигурист и олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал, что золотая медаль на Олимпиаде 2002 года – уже не самое главное достижение в его жизни.

- В какой-то момент моей жизни, да, безусловно, золотая Олимпийская медаль была лучшим событием в моей жизни, - рассказал Ягудин. - Но на день сегодняшний лучшее событие моей жизни – моя семья и две дочки. Главное, как бы это банально ни звучало, - воспитать их нормальными человеческими людьми, для которых существуют определенные рамки приличия. Грубо говоря, чтобы у них было понимание того, что хорошо, а что плохо. Мне повезло, что я их воспитываю не один, и что мы с Таней договорились и придерживаемся одной линии: если один человек в семье говорит что-то, другой не будет говорить противоположные вещи, чтобы у детей не было возможности встать на чью-то сторону.

- Я слышала, что вы не давите на них никогда… - уточнила ведущая.

- А зачем давить? Надо объяснять, - ответил спортсмен.