МЧС: Уровень воды в реке Преголя упал
До конца дня ожидают плюс 60-80 см
.Фото: Иван МАРКОВ
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В Калининграде по сведениям Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отменили штормовое предупреждение о повышении уровня воды в устье реки Преголя.
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, максимальный уровень плюс 110 см отмечался в 8 утра в среду 3 октября.
По состоянию на 14:00 уровень воды составлял плюс 74 см.
До конца дня ожидается уровень воды плюс 60, плюс 80 см.
Опасная отметка плюс 155 см.