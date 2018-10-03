МЧС: Уровень воды в реке Преголя упал

СЕГОДНЯ 18:32 2018-10-03T18:34:41+03:00

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В Калининграде по сведениям Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отменили штормовое предупреждение о повышении уровня воды в устье реки Преголя.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, максимальный уровень плюс 110 см отмечался в 8 утра в среду 3 октября.

По состоянию на 14:00 уровень воды составлял плюс 74 см.

До конца дня ожидается уровень воды плюс 60, плюс 80 см.

Опасная отметка плюс 155 см.