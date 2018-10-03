Алексей Ягудин: Для меня самыми противными предметами в школе были Русский язык и Литература

СЕГОДНЯ 19:57 2018-10-03T19:57:57+03:00

По словам олимпийского чемпиона, раньше он не мог связать двух слов, а теперь работает на телевидении

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В среду 3 октября в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» знаменитый фигурист и олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал, какие предметы ему хуже всего давались в школе.

- Когда я учился в школе, самый противный для меня предмет был Литература и Русский язык, - заявил спортсмен, - потому что надо было писать сочинение, а я не мог связать двух слов и написать больше, чем даже не лист, а страницу. Мне было очень сложно всегда проходить эти экзамены. Но прошло время, и я работаю на телевидении и, грубо говоря, очень много работаю своим языком. Я очень много читаю мотивационных лекций для крупных компаний, провожу мастер-классы и так далее.