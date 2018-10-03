2018-10-03T20:19:46+03:00
Спорт

Из 100 кг шоколада, причитавшихся за золотую медаль Олимпиады, Алексей Ягудин получил только 10

По словам спортсмена, остальные 90 кг его семье не отдали из-за расторжения контракта с шоколадной фабрикой
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Алексей ЯгудинАлексей ЯгудинФото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В среду 3 октября в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» знаменитого фигуриста и олимпийского чемпиона Алексея Ягудина ведущая спросила, что он сделал со 100 килограммами черного шоколада, которые он получил в 2002 году вместе с золотой олимпийской медалью.

- Все верно, мне достался ваучер на получение ста килограммов черного шоколада, - рассказал Ягудин. - Илья Авербух, по-моему, тогда был серебряным призером, и у него, по-моему, было 60 килограммов. Как бы смешно это ни звучало, 10 килограммов тогда мама забрала, а потом был расторгнут контракт с шоколадной фабрикой, и, собственно, десяти килограммов нам хватило.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алексей Ягудин: Для меня самыми противными предметами в школе были Русский язык и Литература
МЧС: Уровень воды в реке Преголя упал
Ягудин: Золотая медаль уже не лучшее событие в моей жизни
Наталья Ищенко: На Универсиаду-2019 могут поехать керлингистки из Калининграда
Администрацию Краснознаменска возглавил Дмитрий Чубарев
Калининградка незаконно спилила сразу семь деревьев
Калининградца жестоко избили и ограбили в катакомбах
Алексей Ягудин объяснил, почему к российской сборной придирается Всемирное антидопинговое агентство
СКР: обнаруженный в мусорном баке под Калининградом младенец был задушен
В Калининграде начался суд по уголовному делу генерала Косенкова, обвиняемого в покушении на убийство
Алексей Ягудин о допинговом скандале: Нужно не идти танками и ракетами вперед, а принять определенные обвинения
В Калининграде почти 200 дольщиков получат своих квартиры после двух лет ожидания
В Калининграде «Боинг» не смог приземлиться из-за выбежавшей на полосу лисы
В Калининграде одели бабушку-хомлина
Назначен новый руководитель управления ФСИН по Калининградской области
На пересечении ул. Пушкина и пр. Победы в Калининграде запретят парковаться