Из 100 кг шоколада, причитавшихся за золотую медаль Олимпиады, Алексей Ягудин получил только 10

СЕГОДНЯ 20:16 2018-10-03T20:19:46+03:00

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В среду 3 октября в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» знаменитого фигуриста и олимпийского чемпиона Алексея Ягудина ведущая спросила, что он сделал со 100 килограммами черного шоколада, которые он получил в 2002 году вместе с золотой олимпийской медалью.

- Все верно, мне достался ваучер на получение ста килограммов черного шоколада, - рассказал Ягудин. - Илья Авербух, по-моему, тогда был серебряным призером, и у него, по-моему, было 60 килограммов. Как бы смешно это ни звучало, 10 килограммов тогда мама забрала, а потом был расторгнут контракт с шоколадной фабрикой, и, собственно, десяти килограммов нам хватило.