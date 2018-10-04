Калининградцы стали чаще покупать ж/д билеты через интернет
Число продаж выросло в разы
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В сентябре этого года пассажиры поездов дальнего следования, курсирующих по Калининградской железной дороге, приобрели 6,2 тыс. электронных билетов. Как сообщает пресс-служба КЖД, это почти в три раза больше, чем в январе.
При этом доля от общего количества приобретенных пассажирами билетов выросла в сентябре до 15%.
Всего с начала 2018 года пассажиры приобрели 38 тысяч электронных билетов, что составило более 12% от общего количества билетов, оформленных на поезда дальнего следования, курсирующие из/в Калининградскую область.
Услуга онлайн покупок для пассажиров стала доступна с конца декабря 2017 года.