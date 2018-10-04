В Гурьевском округе капитально отремонтировали девять водозаборных скважин

СЕГОДНЯ 10:17 2018-10-04T10:17:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году Гурьевский городской округ получил из областного бюджета 18 млн рублей на реализацию Программы конкретных дел. Акцент был сделан на улучшении качества водоснабжения, в муниципалитете выполнен капитальный ремонт девяти водозаборных скважин.

- Водоснабжение – одна из самых чувствительных тем в регионе. Улучшение его качества губернатор Антон Алиханов обозначил в своем Послании облдуме как одну из приоритетных задач. Вода нормального качества и напора должна быть во всех городах и посёлках области. Поэтому 50 процентов финансирования ПКД в период с 2018 по 2023 годы направляется именно на эти цели, – отметил вице-премьер Александр Торба.

По словам главы администрации Гурьевска Сергея Подольского, в 2018 году по программе конкретных дел помимо объектов водоснабжения в муниципалитете построено более трёх тысяч квадратных метров тротуаров и около пяти километров линий уличного освещения.