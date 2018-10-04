2018-10-04T10:17:32+03:00
Общество

В Гурьевском округе капитально отремонтировали девять водозаборных скважин

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В этом году Гурьевский городской округ получил из областного бюджета 18 млн рублей на реализацию Программы конкретных дел. Акцент был сделан на улучшении качества водоснабжения, в муниципалитете выполнен капитальный ремонт девяти водозаборных скважин.

- Водоснабжение – одна из самых чувствительных тем в регионе. Улучшение его качества губернатор Антон Алиханов обозначил в своем Послании облдуме как одну из приоритетных задач. Вода нормального качества и напора должна быть во всех городах и посёлках области. Поэтому 50 процентов финансирования ПКД в период с 2018 по 2023 годы направляется именно на эти цели, – отметил вице-премьер Александр Торба.

По словам главы администрации Гурьевска Сергея Подольского, в 2018 году по программе конкретных дел помимо объектов водоснабжения в муниципалитете построено более трёх тысяч квадратных метров тротуаров и около пяти километров линий уличного освещения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В деревню под Ольштыном пришел дикий зубр
В Калининграде дома на 13-ти улицах остались без горячей воды
Калининградец украл у школьницы рюкзак с вещами
Калининградка потребовала с компании-перевозчика 100 тысяч за травму в автобусе
Полузащитнику «Балтики» сделали операцию
Напуганный прошедшим ливнем калининградец украл в магазине куртку
В переулке Свободном в Калининграде введут двустороннее движение
Калининградцы стали чаще покупать ж/д билеты через интернет
Из 100 кг шоколада, причитавшихся за золотую медаль Олимпиады, Алексей Ягудин получил только 10
Алексей Ягудин: Для меня самыми противными предметами в школе были Русский язык и Литература
МЧС: Уровень воды в реке Преголя упал
Ягудин: Золотая медаль уже не лучшее событие в моей жизни
Наталья Ищенко: На Универсиаду-2019 могут поехать керлингистки из Калининграда
Администрацию Краснознаменска возглавил Дмитрий Чубарев
Калининградка незаконно спилила сразу семь деревьев
Калининградца жестоко избили и ограбили в катакомбах
Алексей Ягудин объяснил, почему к российской сборной придирается Всемирное антидопинговое агентство
СКР: обнаруженный в мусорном баке под Калининградом младенец был задушен
В Калининграде начался суд по уголовному делу генерала Косенкова, обвиняемого в покушении на убийство
Алексей Ягудин о допинговом скандале: Нужно не идти танками и ракетами вперед, а принять определенные обвинения
В Калининграде почти 200 дольщиков получат своих квартиры после двух лет ожидания
В Калининграде «Боинг» не смог приземлиться из-за выбежавшей на полосу лисы
В Калининграде одели бабушку-хомлина
Назначен новый руководитель управления ФСИН по Калининградской области
На пересечении ул. Пушкина и пр. Победы в Калининграде запретят парковаться