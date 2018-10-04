2018-10-04T10:35:11+03:00
Происшествия

Напуганный прошедшим ливнем калининградец украл в магазине куртку

Момент преступления зафиксировала видеокамера, установленная в торговом зале
Игорь ОРЕХОВ
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Первый по-настоящему серьезный осенний дождь так напугал 34-летнего жителя Калининграда, что мужчина решил срочно обновить гардероб по сезону.

Вот только с наличностью у безработного горожанина было негусто, поэтому приглянувшуюся ему в одном торговых центров по улице Баранова куртку он попросту решил стянуть с прилавка. Продавец сразу ничего не заметила, зато факт кражи зафиксировала видеокамера наблюдения, предусмотрительно установленная хозяевами магазина. Так что, участковыми уполномоченными полиции не потребовалось много времени для того чтобы задержать преступника.

Похищенная куртка была изъята, в отношении похитителя возбудили уголовное дело с перспективой двухлетнего лишения свободы.

Зато хоть переоденется: «И выдали Васеньке клифт полосатый с бубновым тузом на спине…»

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