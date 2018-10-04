Полузащитнику «Балтики» сделали операцию

СЕГОДНЯ 10:36 2018-10-04T10:41:32+03:00

Алексей Пугин и еще несколько футболистов готовятся к играм

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Сразу несколько игроков ФК «Балтика» проходят лечение и реабилитацию после полученных травм. Так, полузащитнику балтийцев Алексею Пугину сделали операцию на мениске. Сейчас он проходит реабилитацию и примерно через три недели сможет вернуться в общую группу.

Как сообщает пресс-служба «Балтики», также лечится после разрыва сухожилия приводящей мышцы Аслан Дудиев. До его выхода в строй не менее двух недель.

Продолжает работать по индивидуальной программе Максим Плопа, у которого выявили повреждения паховой связки. Спортсмену предстоит пройти обследование.

Отметим, из-за болей в спине не участвовал в матче с «Сибирью» Павле Радунович. Но он уже тренируется в общей группе.

Также вернулся в строй Ника Дзаламидзе.

Накануне калининградская «Балтика» попросила болельщиков о поддержке, опубликовав обращение на сайте.