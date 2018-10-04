2018-10-04T10:38:43+03:00
Общество

Калининградка потребовала с компании-перевозчика 100 тысяч за травму в автобусе

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Жительница Калининграда, получившая травму в автобусе, подала в суд на компанию-перевозчика. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

В июле этого года женщина подошла к стоящему на остановке автобусу ООО «Тотем» и медленно стала заходить в него. В этот момент автобус тронулся, и она упала. В результате падения калининградка получила телесные повреждения и длительное время находилась на лечении.

Моральный ущерб женщина оценила в 100 тысяч рублей. судебное заседание назначено на конец октября.

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