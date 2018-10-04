Калининградец украл у школьницы рюкзак с вещами

СЕГОДНЯ 11:09 2018-10-04T11:09:42+03:00

Имущество осталось без присмотра, пока девочка играла с друзьями на спортплощадке

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Несовершеннолетняя школьница из Калининграда вернулась с уроков домой в слезах. Выяснилось, что пока девочка со своими подругами и друзьями играла на спортплощадке по улице Тюленина, кто-то украл ее рюкзак, в котором кроме учебников лежали мобильный телефон и куртка. Казалось бы, ущерб небольшой – всего четыре тысячи рублей, но все равно обидно, да и ребенок расстроился. В общем, мама пошла в полицию.

Сотрудники уголовного розыска, как всегда оперативно откликнулись на детскую беду и в результате собрали доказательства причастности к краже 44-летнего калининградца. Жаль только, что к моменту своего задержания вор успел сбыть добычу.

Нет, что ни говорите, не всегда занятия спортом приносят только пользу.