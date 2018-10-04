Калининградец украл у школьницы рюкзак с вещами
Несовершеннолетняя школьница из Калининграда вернулась с уроков домой в слезах. Выяснилось, что пока девочка со своими подругами и друзьями играла на спортплощадке по улице Тюленина, кто-то украл ее рюкзак, в котором кроме учебников лежали мобильный телефон и куртка. Казалось бы, ущерб небольшой – всего четыре тысячи рублей, но все равно обидно, да и ребенок расстроился. В общем, мама пошла в полицию.
Сотрудники уголовного розыска, как всегда оперативно откликнулись на детскую беду и в результате собрали доказательства причастности к краже 44-летнего калининградца. Жаль только, что к моменту своего задержания вор успел сбыть добычу.
Нет, что ни говорите, не всегда занятия спортом приносят только пользу.