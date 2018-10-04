2018-10-04T11:11:08+03:00
Общество

В Калининграде дома на 13-ти улицах остались без горячей воды

Виктор Сергеев
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В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в течение дня не будет света, холодной и горячей воды.

До 16 часов в городе не будет холодной воды в домах на пяти улицах: на ул. Можайская 20-60, 30 (и котельная), 43-75, пер. Немировича-Данченко 2-8, 5-7, ул. Немировича- Данченко 2-24, 19, ул. Баумана 1-25, 2-24, ул. Заводская 2-22, 1-49, ул. Тбилисская 1-3, ул. Заводская 16 (д/сад № 4).

От горячей воды до 18 часов для проведения ремонтных работ в котельной «Цепрусса» будут отключены отдельные дома на: ул. Белинского38, 40, 53-63, ул. Брусничная 2, 5-13, ул. Воздушная 2-110, 21-31, пер. Воздушный 4, 9-11, ул. Глазунова 7-11, ул. Красносельская 5-7, 21-31, 36-40а, 56, 60, 67а-б, ул. Менделеева 2-12а, 13 (школа № 19), 18 (д/с № 2) ул. Мишина 1, 8, пр. Победы 88-94, 130-144а-г, 137, 143, 189, 189а, ул. Радистов 33, пер. Радистов 2, ул. Тенистая аллея 5-9а, 13-19, 28-30, 35.

Без света в связи с ремонтными работами в течение дня останутся дома на пр-т Ленинский 83, ул. Ленинградская 12, ул. Верхнеозерная 21а, 21б, 21в, ул. Славянская 6-12,16-22, 15 б, 19-27а, ул. ген. Павлова 24,26, 28, 30.

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