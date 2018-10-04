В деревню под Ольштыном пришел дикий зубр

СЕГОДНЯ 11:19 2018-10-04T11:20:10+03:00

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Жители муниципалитета Ольштынек заметили на территории одной из деревень зубра.

Как сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на ro.com.pl, гигантский самец зубра спокойно бродил между деревенскими домами. По словам очевидцев, зубр в какой-то момент даже запутался в белье, которое сушилось на веревках на улице.

Как пояснил пресс-секретарь региональной дирекции государственных лесов в Ольштыне Адам Петшак, сентябрь - это период течки у зубров. Время, когда самцы преодолевают сотни километров в поисках самки. Такому зверю лучше не преграждать дорогу.

Вероятно, встреченный под Ольштыном зубр отбился от стада в Борецкой или Кнышиньской пуще.