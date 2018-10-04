2018-10-04T11:29:12+03:00
Общество

В Калининграде наградили лучших учителей

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Стали известны победители конкурса на денежное поощрение лучших учителей в 2018 году за счёт средств федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства образования.

Лучшими учителями Калининградской области стали учителя русского языка и литературы Марина Голивец (гимназия № 32 Калининграда) и Светлана Рыжкова (лицей № 7 Балтийска), педагог по экологии и биологии Светлана Мудрицкая (школа № 50 Калининграда), учителя истории и обществознания Наталья Мягкова (гимназия № 1 Калининграда) и Анжелика Шакола (гимназия № 1 Советска), преподаватель английского и французского языков Наталья Романова (лицей № 49 Калининграда).

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