2018-10-04T11:34:34+03:00
Звезды

В Калининграде бесплатно выступит рэпер Feduk

Концерт модного хип-хоп исполнителя состоится у Дома советов в субботу
Александр КАТЕРУША
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Feduk. Фото: @fedukoneFeduk. Фото: @fedukoneФото: Instagram.com
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В Калининграде готовятся к проведению фестиваля спорта, экстрима и музыки Sport & Music Kaliningrad Open. В течение всего дня – субботы, 6 октября – будут открыты спортивные площадки, где можно посмотреть выступление более 20 сильнейших российских атлетов в дисциплинах FMX, BMX, MTB, скейтбординг.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, будет и мотофристайл-шоу. Также запланированы ди-джей сеты концерт модного хип-хоп исполнителя Feduk.

Начало мероприятия на Центральной площади у Дома советов в субботу 10:00. Торжественная церемония открытия: 13:00.

Концерт Feduk: 18:00

Вход свободный.

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