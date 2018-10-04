В Калининграде бесплатно выступит рэпер Feduk

СЕГОДНЯ 11:28 2018-10-04T11:34:34+03:00

Концерт модного хип-хоп исполнителя состоится у Дома советов в субботу

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В Калининграде готовятся к проведению фестиваля спорта, экстрима и музыки Sport & Music Kaliningrad Open. В течение всего дня – субботы, 6 октября – будут открыты спортивные площадки, где можно посмотреть выступление более 20 сильнейших российских атлетов в дисциплинах FMX, BMX, MTB, скейтбординг.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, будет и мотофристайл-шоу. Также запланированы ди-джей сеты концерт модного хип-хоп исполнителя Feduk.

Начало мероприятия на Центральной площади у Дома советов в субботу 10:00. Торжественная церемония открытия: 13:00.

Концерт Feduk: 18:00

Вход свободный.