В Калининграде бесплатно выступит рэпер Feduk
Концерт модного хип-хоп исполнителя состоится у Дома советов в субботу
Feduk. Фото: @fedukoneФото: Instagram.com
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В Калининграде готовятся к проведению фестиваля спорта, экстрима и музыки Sport & Music Kaliningrad Open. В течение всего дня – субботы, 6 октября – будут открыты спортивные площадки, где можно посмотреть выступление более 20 сильнейших российских атлетов в дисциплинах FMX, BMX, MTB, скейтбординг.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, будет и мотофристайл-шоу. Также запланированы ди-джей сеты концерт модного хип-хоп исполнителя Feduk.
Начало мероприятия на Центральной площади у Дома советов в субботу 10:00. Торжественная церемония открытия: 13:00.
Концерт Feduk: 18:00
Вход свободный.