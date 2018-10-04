2018-10-04T11:33:47+03:00
Общество

На польской границе задержали калининградца с неоплаченным штрафом и марихуаной

Виктор Сергеев
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..Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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На польской границе задержали жителя Калининградской области с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Инцидент произошел в пункте пропуска в Безледах. При проверке документом польские пограничники установили, что 41-летнего калининградца разыскивают за неоплаченный штраф. Кроме этого, в кармане его куртки был обнаружен сверток с марихуаной.

В результате калининградцу пришлось заплатить штраф в размере 1000 злотых за марихуану, а также оплатить штраф, отметили в пресс-службе ведомства.

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