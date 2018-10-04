В Зеленоградске жители зафиксировали незаконную обрезку деревьев

СЕГОДНЯ 11:37 2018-10-04T11:43:32+03:00

В министерстве природных ресурсов и экологии подтвердили, что разрешительных документов на нее не выдавалось

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В Зеленоградске выявлен еще один случай обрезки деревьев без специального разрешения. 25 июля калининградец Александр Панфилов, проходя мимо городского парка в районе улицы Московской, заметил группу рабочих с топорами, срубающих ветки грабов. Работы, по мнению калининградца, проводились некачественно и с явными нарушениями, так как вместе с ветками рабочие повреждали стволы и кору парковых деревьев. Нарушения Панфилов зафиксировал и решил отправить запрос в природоохранную прокуратуру. Ответ пришел 28 сентября уже из министерств природных ресурсов и экологии.

- Согласно информации, подготовленной администрацией Зеленоградского городского округа, разрешительных документов на осуществление обрезки зеленых насаждений по вышеуказанному адресу не выдавалось, - ответил на запрос замминистра Александр Ядренцев.

Также чиновник сообщил, что соответствующее письмо с требованием принятия мер административного характера и наказания виновных отправлено в ОМВД РФ по Зеленоградскому району. Панфилов же надеется, что его примеру последуют и другие жители Калининградской области.

К слову, согласно отчету министра природных ресурсов и экологии Олега Ступина, Зеленоградский район за прошлый год занимает лидирующее место в весьма неприятном рейтинге: муниципалитет высадил в 23 раза меньше зеленых насаждений, чем вырубил.