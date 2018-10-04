2018-10-04T11:40:44+03:00
Общество

В Советске с 9 октября начнется отопительный сезон

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Отопительный сезон в Советске стартует с 9 октября. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал сити-менеджер Николай Воищев.

- С 9 по 12 октября начинаем поэтапную процедуру подключения Советского городского округа к источникам отопления. Такое решение принято мною на основании многочисленных обращений советчан, - написал Воищев.

Он отметил, что подключать объекты к теплу будут, несмотря на то, что среднесуточная температура наружного воздуха еще не продержалась на отметке +8 градусов в течение пяти дней подряд, когда традиционно начинается отопительный сезон.

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