2018-10-04T12:04:17+03:00
Общество

В Калининградской области на 20% снизилось количество безработных

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С начала 2018 года в Калининградской области почти на 20 процентов сократилось количество официально признанных безработными. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального министерства по социальной политике.

Сейчас в областной службе занятости населения состоит 3 589 человек, это на 745 человек меньше, чем с начала года.

В поисках работы в областную службу занятости с начала обратилось 13 667 человек, в том числе 663 гражданина пенсионного возраста. Из них были трудоустроены 8 074 человека, уровень трудоустройства составил почти 60 процентов от обратившихся граждан. Также с начала года в области увеличилось количество вакансий: с 12 937 до 15 347 единиц.

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