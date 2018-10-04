2018-10-04T12:21:26+03:00
Происшествия

В Гурьевском районе в двух ДТП пострадали четыре человека

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В среду, 3 октября, в Гурьевском районе произошло два ДТП, в которых пострадали четырех человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На 10 километре автодороги Калининград-Зеленоградск водитель «Шевроле» не уступил дорогу «Ауди». В результате столкновения оба водителя получили травмы и были госпитализированы.

В тот же день на автодороге Ильичево - СоколовкаБаевка 24-летний водитель «Мерседеса» превысил скорость и врезался в придорожное дерево. В результате ДТП пострадали водитель и 22-летняя пассажирка.

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