В Гурьевском районе в двух ДТП пострадали четыре человека
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В среду, 3 октября, в Гурьевском районе произошло два ДТП, в которых пострадали четырех человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
На 10 километре автодороги Калининград-Зеленоградск водитель «Шевроле» не уступил дорогу «Ауди». В результате столкновения оба водителя получили травмы и были госпитализированы.
В тот же день на автодороге Ильичево - Соколовка – Баевка 24-летний водитель «Мерседеса» превысил скорость и врезался в придорожное дерево. В результате ДТП пострадали водитель и 22-летняя пассажирка.