На улице Красной в Калининграде сбили недисциплинированного пешехода
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде в среду, 3 октября, зарегистрирован один наезд на пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло на улице Красной. Там 49-летняя дама решила перейти проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. 29-летний водитель «Митсубиси» не смог избежать наезда.
В результате аварии женщина получила телесные повреждения.