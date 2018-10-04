На улице Красной в Калининграде сбили недисциплинированного пешехода

СЕГОДНЯ 12:19 2018-10-04T12:20:47+03:00

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В Калининграде в среду, 3 октября, зарегистрирован один наезд на пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло на улице Красной. Там 49-летняя дама решила перейти проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. 29-летний водитель «Митсубиси» не смог избежать наезда.

В результате аварии женщина получила телесные повреждения.