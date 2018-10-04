Ягудин: На экране я для себя какашечка

СЕГОДНЯ 12:59 2018-10-04T12:59:42+03:00

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В среду 3 октября в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» знаменитого фигуриста и олимпийского чемпиона Алексея Ягудина ведущая спросила, нравится ли спортсмен сам себе на телеэкране.

- Да нет, и я думаю, что это абсолютно стандартный ответ тех людей, которые либо что-то где-то говорят, либо где-то снимаются. Невозможно это. Я с трудом смотрю свои интервью на «Матч ТВ». Естественно, пересматриваю их с целью стать лучше и понять, где какие у меня слабые стороны. Но я ненавижу свой голос и ненавижу себя на телевидении, поэтому я для себя такая небольшая какашечка, которая должна стать лучше со временем.

Тут же Ягудин отметил, что с радостью согласился вести передачу о животных «Выбираем питомца».

- Что касается животных, то я заядлый собачник, - добавил спортсмен. - Да, у меня есть в черном списке определенный ряд животных, но я настолько люблю природу и люблю собак, и люблю вести передачи, что здесь совпало все. Я двумя руками прямо вырвал это ведение на «Живой планете».