В поселке Кострово в лобовую столкнулись «Опель» и «Фольксваген»: трое госпитализированы
Фото: Павел ТимофеевФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В четверг утром в Зеленоградском районе произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Об этом «Комсомолке» сообщили в отделе пропаганды регионального управления МВД.
Авария произошла в поселке Коврово. По предварительной информации, водитель «Опеля» на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус «Фольксваген».
В результате ДТП водитель и пассажир «Опеля», а также водитель микроавтобуса получили травмы и были госпитализированы. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, которые помогли деблокировать пострадавших из легкового автомобиля.
Обстоятельства аварии устанавливаются.