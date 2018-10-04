2018-10-04T13:04:24+03:00
Происшествия

В поселке Кострово в лобовую столкнулись «Опель» и «Фольксваген»: трое госпитализированы

Виктор Сергеев
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Фото: Павел ТимофеевФото: Павел ТимофеевФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В четверг утром в Зеленоградском районе произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Об этом «Комсомолке» сообщили в отделе пропаганды регионального управления МВД.

Авария произошла в поселке Коврово. По предварительной информации, водитель «Опеля» на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус «Фольксваген».

В результате ДТП водитель и пассажир «Опеля», а также водитель микроавтобуса получили травмы и были госпитализированы. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, которые помогли деблокировать пострадавших из легкового автомобиля.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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