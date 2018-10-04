Калининградские полицейские за 30 тысяч рублей согласились не депортировать иностранку

СЕГОДНЯ 13:29 2018-10-04T13:29:46+03:00

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В региональном Управлении СКР объявили о возбуждении уголовного дела в отношении двух сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по Калининграду. Полицейских подозревают в получении взятки

В начале сентября блюстителям порядка повезло отловить иностранку из не слишком дальнего зарубежья, с истекшим сроком пребывания на территории Российской Федерации. Казалось бы, все просто: тащи нелегалку в отдел для последующего выдворения на солнечную родину, руби себе «палку» в отчетных показателях борьбы с преступностью. Но наши антигерои нашли, как им казалось, лучший для себя вариант: предложили супругу задержанной закрыть глаза на ее ныне сомнительный статус в обмен на скромную сумму в размере 30 тысяч рублей.

Муж иммигрантки согласился, попросив лишь отдать деньги частями – мол, сразу столько не наскребет. И аккуратно выплатил два транша по 10 тысяч и пять тысяч рублей. После чего то ли деньги у него окончательно кончились, то ли взыграло чувство собственного достоинства. Но в любом случае мужчина сообщил о вымогателях куда надо. На передаче последней части взятки тех и повязали сотрудники собственной безопасности областного УМВД.

Как сообщили в УСКР, арестованные пепеэсники вину пока признавать упорно отказываются. Что, думается, им все равно не поможет. Тем более, есть подозрение, что подобным образом оба промышляли и раньше. Поэтому следствие предлагает тем, кто стал жертвой аналогичного преступления, обратиться по адресу: Калининград, ул. Молодой Гвардии, дом 2/4, либо по телефонам следственного отдела УСКР по Московскому району: 8 (4012) 67-24-17, 67-24-39 или 8 911 868 25 02. Информацию также можно передать по работающему в круглосуточном режиме телефону доверия следственного управления: 8 (4012) 30-57-65.

- В случае если вина сотрудников полиции подтвердится в суде, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, и понесут предусмотренную законом ответственность, - добавили уже в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Кроме того, их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей.