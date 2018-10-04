2018-10-04T13:46:02+03:00
Общество

В Калининградской области сотрудники ГИБДД стали меньше выписывать штрафов водителям

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В бюджет Калининградской области по итогам первого полугодия снизилось поступление штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Об этом на заседании бюджетного комитета Облдумы сообщил министр финансов Виктор Порембский, на это также обратили внимание депутаты, сообщает пресс-служба регионального парламента.

- Сотрудники ГИБДД действительно стали выписывать меньше штрафов. С одной стороны, это – серьезный вызов, поскольку, в том числе, за счет штрафов будет формироваться бюджет дорожного фонда, а с другой – сигнал улучшения дорожной ситуации, - отметил Виктор Порембский.

По его словам, также снизились поступления в бюджет от транспортного налога и акцизов на нефтепродукты.

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