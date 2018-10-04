2018-10-04T15:11:39+03:00
Происшествия

Калининградская полиция обнаружила крупную партию алкоголя без акцизных марок

Как выяснилось, все подозрительное спиртное принадлежит ранее уже судимому жителю Советска
Игорь ОРЕХОВ
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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Советский» едва не ввели на время в райцентре «сухой закон».

Угроза над «употребляющими» советчанами нависла после того как правоохранители нагрянули к местному бизнесмену в его магазин и обнаружили там 640 бутылок крепкого алкоголя без акцизных марок.

- В результате грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были собраны доказательства причастности к данному преступлению 51-летнего жителя Советска, - добавили в пресс-службе областного УМВД России. - Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

За «сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации» уголовнику грозит ходка в «зону» сроком до шести лет. Ну а насчет «сухого закона» - это, конечно же, шутка. В Советске винно-водочных магазинов еще мно-о-ого…

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