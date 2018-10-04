2018-10-04T16:24:59+03:00
Общество

Коммунальщикам не разрешили чистить озеро в Калининграде из-за уток

Светлана БАРОН
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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К октябрю из калининградских озер уже достали порядка 6 тысяч тонн мусора. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал директор МБУ «Гидротехник» Алексей Викторович Мойса. По его словам, из воды доставали не только мусор, но ветки, деревья, листву и покрышки.

На следующей неделе в Калининграде закончат очистку озера Поплавок. Поможет в этом специальная машина-амфибия, которая еще в мае прибыла в Калининград.

- Специальная машина-амфибия пока находится в Водоканале, но усилиями Алексея Силанова (глава города — прим. ред.) скоро ее передадут нам, - рассказал глава МБУ «Гидротехник». - Летом мы не получили разрешения на чистку от Минприроды, в озере было много уток. Но со вторника заезжаем на Поплавок, очищаем его до конца. А со следующей весны согласован график очистки остальных озер.

Известно, что машина может собирать мусор и косить водоросли до метра глубиной. Ее нельзя использовать весной, во время нереста рыбы и выведения птенцов. По словам Алексея Мойсы, на непроточных озерах (вроде Поплавка) убирать надо раз в месяц, а на проточных, как Верхнее и Нижнее — реже. Управлять машиной-амфибией сотрудников «Гидротехника» и «Водоканала» научил специалист из Санкт-Петербурга.

Программу «Прямая линия», в которой обсуждали состояние калининградских водоемов, слушайте здесь.

Напомним, в 2015 году мэр Калининграда Александр Ярошук рассказал журналистом, как на его глазах утопилась утка.

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