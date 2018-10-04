Алиханов: В течение двух месяцев все 193 дольщика «Октан-Сервис» получат ключи от квартир

СЕГОДНЯ 16:43 2018-10-04T16:44:51+03:00

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Все 193 дольщика компании «октан-Сервис» в течение двух месяцев получат ключи от своих квартир. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на вручении ключей участникам долевого строительства в пос. А. Космодемьянского, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Застройщик «Октан-Сервис» неоднократно продлевал сроки разрешения на строительство многоквартирного дома, из-за чего сдача объекта в эксплуатацию затянулась на два года.

По словам губернатора, завершение строительства каждого проблемного объекта осуществляется «в ручном режиме» по индивидуальному сценарию, так как по этой проблеме не выработано универсальных решений.

- Мы нашли пути решения для пяти самых сложных домов, строительство которых началось более 10 лет назад, часть застройщиков данных объектов в настоящее время находится в стадии банкротства, некоторые из руководителей компаний были привлечены к уголовной ответственности, - рассказал Антон Алиханов.