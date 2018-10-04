В Калининграде мошенник 16 месяцев получал пенсию по инвалидности

СЕГОДНЯ 16:56 2018-10-04T16:59:14+03:00

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В Калининграде осудили местного жителя за мошенничество при получении пенсии. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Мужчина предоставил в пенсионный фонд акт медико-социальной экспертизы о подтверждении инвалидности, содержащий ложные и недостоверные сведения и стал получать пенсию по инвалидности. Всего с октября 2015 года по январь 2017 года из бюджета Калининградской области ему перечислили свыше 310 тысяч рублей.

Суд квалифицировал действия калининградца как мошенничество при получении выплат и оштрафовал его на 140 тысяч рублей.